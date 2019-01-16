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Merkel'den Brexit oylaması sonrası çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'ye müzakere çağrısında bulundu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:24
Merkel'den Brexit oylaması sonrası çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasına ilişkin anlaşmayı müzakere etmek için hala vakit olduğunu ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in önerilerini beklediklerini söyledi.

Merkel, Berlin’de yaptığı açıklamada, İngiliz Parlamentosunun Brexit anlaşmasını kabul etmediğini anımsatarak şimdi nasıl devam edileceğini İngiliz tarafının söylemesi gerektiğini, İngiltere Başbakanı May’in de bunu yapacağını açıkladığını belirtti.

Her halükarda İngiltere’nin AB’den ayrılmasından oluşacak zararı mümkün olduğu kadar küçük tutmak istediklerini kaydeden Merkel, "Bundan dolayı elbette düzenli bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak düzenli olmayan bir çözüm için de hazırlıklıyız. Bu nedenle Federal Meclis’te yarın İngiltere’nin ayrılmasına ilişkin bir anlaşma olmadığında geçerli olacak yasaları görüşeceğiz. Müzakere etmek için hala vaktimiz var ancak biz İngiltere Başbakanı’nın ne önereceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkel, İngiliz Parlamentosunun dün Brexit konusunda İngiltere hükümeti ile AB Komisyonu arasına varılan anlaşmayı reddetmesinden dolayı üzüldüğünü de söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:24
  1. Merkel
  2. Almanya
  3. İngiltere
  4. Avrupa Birliği
  5. Theresa May

YORUM YAZ

  • veliveli45 dk önce
    Acaba hangisi? Burada atılan kazın, ingiliz vatandaşlara mıingiltere iktidarına mıAB ye mi?Ya da hepsi birden mi?

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