Merkel’den AB’ye sert uyarı

Münübe Yılmaz

Almanya başbakanı Angela Merkel, Brexit konusunda İngiltere’ye patronluk yapmama uyarısında bulundu. Merkel, İngiltere’nin Avrupa ülkeleri ile gelecekteki ilişkilerini belirleme yetkisinin Brüksel’e ait olmadığını belirterek, AB’nin öncelikle İngiliz müzakereciler ile görüşüp onların fikirlerini almasını söyledi. Gazetecilere yaptığı açıklamada “İngiltere’nin ne istediğine ve ne yapacağına karar vermek bizim işimiz değil” diyen Merkel, bu kararın İngiltere’ye bırakılmasının gerektiğini aktardı. AB'nin baş müzakerecisi Michel Barnier’in İngiltere'nin avlandığı sulara ulaşma ve Avrupa Adalet Divanı için düzenleyici rolüyle katılma talebinde bulunmasına yorum yapan Merkel, Brexit ile ilgili hiç bir kararın AB’pazarına zarar vermemesi uyarısında bulundu. İngiltere başbakanı Boris Johnson ve İngiliz hükümetinin AB’den çıktıktan sonra Avrupa ülkeleri olan ilişkilerini belirleme hakkını sahip olduğunu vurgulayan Merkel, bu kararın sonucunun da ancak Johnson’ı ve İngiltere’yi bağlayacağını dile getirdi.