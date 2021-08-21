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Dünya ‘Merkel’ yok satıyor
Dünya

‘Merkel’ yok satıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına yapılan oyuncaklar ülkede en çok satanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 08:50:00 -
‘Merkel’ yok satıyor

Gelecek ay görevini bırakacak olan Almanya başbakanı Angela Merkel'in oyuncakları ülkedeki gözde oyuncaklar arasına girdi. Ore Dağları’ndaki Seiffen’de pazarlanan 14 santimetrelik ahşap oyuncaklar yok sattı. Merkel'in duruşunu yansıtan oyuncaklarda kıyafetleri de benzer şekilde tasarlandı. 

Görevini bırakmaya hazırlanan Merkel’in el yapımı oyuncakları 69 eurodan satışa çıkarken, gelirin yüzde 10'unun geçen ay ülkede yaşanan sel felaketinden etkilenenlere gideceği belirtildi. İlk versiyonunda 300 adet üretilen oyuncak kısa sürede tükendi.

Ore Dağları civarında yaşayan bir vatandaş 19’uncu yüzyıldan beri bir Noel geleneği olan geleneksel el işinde Merkel’i resmetmeye tepki göstererek, “Bunun Ore Dağları geleneğiyle hiçbir ilgisi yok. Çok kötü bir fikir” dedi.

 

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