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Dünya Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı
Dünya

Merkel 'korumasız alışveriş yapıyor' diye parlattılar! Gerçek başka çıktı

Batı hayranları tarafından korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videoda, korumaları ile dolaştığı anlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 01:26:00 -

Kısa bir süre önce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.

İşin aslının öyle olmadığı anlaşıldı.

Videonun tam hali ortaya çıktı

Sosyal medyada kesilerek servis edilen videoda, Başbakan Merkel'in korumaları olmadan alışverişe çıktığı izlenimi veriliyor.

Halbuki asıl videoda Merkel, önünde ve arkasındaki korumalarının eşliğinde bir süre yürüdükten sonra makam aracına biniyor.

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