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Ekonomi

Merkel: "Fransa ile ortaklaşa 500 milyar avroluk fon önerme kararı aldık"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:09:11 -
Merkel: "Fransa ile ortaklaşa 500 milyar avroluk fon önerme kararı aldık"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ekonominin iyileşmesi için Fransa'yla ortaklaşa Avrupa içinde 500 milyar avroluk yeniden yapılanma fonu önerme kararı aldıklarını söyledi.

Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı video konferans sonrası ortak basın toplantısında, Kovid-19 salgınının AB'nin kurulduğundan bu yana karşılaştığı en ağır kriz olduğunu kaydetti.

Fransa ve Almanya olarak bu salgına karşı mücadelede bir mesaj vermek istediklerini ve bu mesajın AB bütçesinden 500 milyar avroluk bir fonun salgından en çok zarar gören bölgeler ile sektörlere yönlendirilmesi olacağını ifade eden Merkel, ''Amaç, Avrupa'nın bu krizden daha güçlü, daha uyumlu ve dayanışma içinde çıkmasıdır.'' diye konuştu.

AB ülkeleri arasındaki uyumun salgın nedeniyle tehlikeye girebileceği uyarısında bulunan Merkel, "Avrupa şimdi birlikte durmalı." dedi.

Salgının bazı soruları da beraberinde getirdiğini anlatan Merkel, ''27 ülke olduğumuzu biliyoruz. Ancak Almanya ve Fransa olarak bir ivme verirsek, Avrupa'da fikir bulmaya yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Harekete geçmeliyiz, Avrupai tutum sergilemeliyiz. Bugün krize kısa cevap veriyoruz, uzun cevapların tartışılması gerekecek.'' ifadelerini kullandı.

Merkel, AB'nin yedi yıllık bütçesinin bağlandığına işaret ederek söz konusu fonun kaynağı üzerinde çalışılacağını bildirdi.

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