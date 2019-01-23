0553 313 94 23

Merkel Avrupa Birliği'ne salladı! "AB fikir birliğine sahip değil"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirterek, "Avrupa birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermeli ve daha fazla sorumluluk almalı" dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
Merkel Avrupa Birliği'ne salladı! "AB fikir birliğine sahip değil"

İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, öz eleştiride bulundu. Merkel, uluslararası sorunları birlikte hareket ederek çözülebileceğini belirterek küreselleşmeden taviz verilmeden yoluna devam edilmesi gerektiğini söyledi. Küreselleşme karşıtlarının, popülizme kaydığını belirten Merkel, "Önce Amerika’ derseniz daha sonra küresellikten bahsederseniz size kimse inanmaz” diyerek Trump’a göndermede bulundu. Küresel mimarinin oluşabilmesi için ödün verilmemesi gerektiğini ifade eden Merkel, “Şu anda çok taraflı sistemde aksamalar yaşıyoruz ve bu uluslararası düzen üzerinde önemli bir uyarıdır. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

2008 yılında yaşanan finans krizinin bir daha yaşanmaması işin her önlemin alınması gerektiğine değinen Merkel, piyasaların istikrarlı bir finansal sektöre olan inancının henüz istenildiği seviyede olmadığını dünyanın hala finansal krizin sancılarıyla uğraştığını söyledi. Bankacılık krizinden sonra getirilen düzenlemeler, bankaların daha iyi kontrol edilmesini sağladı ve ilerleme kaydedildiğini bu kontrollerden asla taviz verilmemesini belirtti.

“Avrupa ordusu NATO’nun alternatifi değildir”

Avrupa Birliği’nin birçok konuda fikir birliğine sahip olmadığını belirten Merkel, Avrupa’nın birçok uluslararası sorun karşısında daha hızlı karar vermeli ve daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Avrupa ordusunun kurulması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Aachen Antlaşması'nı imzaladıklarına hatırlatarak, “Avrupa'nın güçlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. AB ordusu NATO’nun alternatifi veya rakibi değildir, aksine NATO’nun üzerindeki birçok ağır yükü alacaktır“ diyerek anlaşmayı savundu.

"Rusya’dan doğalgaz almaya devam edeceğiz"

Konuşmasında iklim değişikliğine ve çevre sorunlarına da değinen Almanya Şansölyesi Angela Merkel, çevre kirliliğinin en büyük sorumlularının gelişmiş ülkeler olduğunu belirterek Almanya’nın yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar attığını 2022 yılında atom santrallarının kapatılacağını bunun yani sıra son kömür ocağını da kapatarak doğal enerjiye yöneldiklerini söyledi. Merkel, “Temiz enerji için Rusya’dan ve diğer tedarikçi ülkelerden doğalgaz alacağız” diyerek, iklim değişikliğinin dünya için büyük etkileri olduğunu ve yenilenebilir enerjinin gelecekte üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

“Sorunlar küresel hal almış durumda”

Konuşmasında mülteci sorununa da değinen Merkel, “Biz küreselleşmeyi tartışıyoruz. Oysa sorunlar küresel bir hal almış durumda. Irak’ta, Suriye’de ve Afrika’nın herhangi bir yerinde yaşanan savaşlar, doğal afetlerin sonucunu Almanya’da hissedebiliyoruz. Savaşlar ve terör yüzünden milyonlarda insan Avrupa kapılarına dayandı. Artık kimse bize uzak bu sorunlar bize gelemez dememelidir. Sorunların çıktığı yerlere refahı ve barışı getirebilirsek kontrolsüz göçü önlemiş olacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
  1. Dünya Ekonomik Forum toplantıları
  2. Almanya Şansölyesi Angela Merkel
  3. Avrupa Birliği (AB)
  4. Avrupa Ordusu
  5. özeleştiri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfa'da PKK/KCK/PYD-YPG üyesi bir terörist yakalandı
    1. Şanlıurfa'da PKK/KCK/PYD-YPG üyesi bir..
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. Diyanet AB ülkelerine din görevlisi..
    4. Merkel Avrupa Birliği'ne salladı! "AB..
    5. Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı..
    6. Rize'de "Kış Ortası Su Kuşlarının..
    7. Denizli'de bidon içerisinde bebek..
    8. FETÖ'nün askeri yargı yapılanması..
    9. Bolu'daki FETÖ/PDY davasında karar
    10. ABD'li oyuncu Baldwin'e öfke kontrolü..
    11. Annesi gözleri önünde öldürülmüştü!..
    12. MHP 21 belediye başkan adayını daha..
    13. "İnşallah Antalyaspor maçıyla..
    14. Sosyal medyadan EYP satmaya çalışan..
    15. İşçi servisiyle kamyon çarpıştı: 1..
    16. Denizli'de naylon bidon içinde bebek..
    17. Yumurta yıkanıp buzdolabına konulur mu?
    18. Bahçe duvarı otomobilin üzerine yıkıldı
    19. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? |..
    20. DHMİ özel güvenlik personeli alımları..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    Bülent Arınç'tan Abdullah Gül sorusuna net cevap!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!