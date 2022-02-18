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Spor Merih'li Atalanta evinde galip
Spor

Merih'li Atalanta evinde galip

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 32 turu ilk maçında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, sahasında Olympiakos'u 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 01:59:00 -
Merih'li Atalanta evinde galip

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta, sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırladı.

Gewiss Stadı'nda oynanan maçı Atalanta geriye de düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi.

Maça hızlı başlayan Olympiakos, Tiquinho Soares'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna istediği ağırlığı koyan Atalanta'da 61 ve 63. dakikalarda Djimsiti'nin golleri bir anda İtalyan ekibini öne geçirdi. Top hakimiyetini de eline alan Atalanta, skoru koruyarak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Mücadelede Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11'de maça başlayarak 90 dakika sahada kaldı ve 78'de sarı kart gördü.

Maçın rövanşı ise 24 Şubat Perşembe günü Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanacak.

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