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Spor Merih, İtalya'da gündemden düşmüyor!
Spor

Merih, İtalya'da gündemden düşmüyor!

Atalanta forması terleten milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 17:07:00 -
Merih, İtalya'da gündemden düşmüyor!

Atalanta forması terleten milli futbolcumuz Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu. Juventus'tan satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'ya kiralanan ve gösterdiği performansla herkese dudak ısırtan genç yıldız, Roma maçında aldığı darbeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bacağını halini görenler maçın hakemine tepki gösterdi.

İtalya'nın en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Merih Demiral'a yapılan müdahale İtalyanların gündeminde... Atalanta'nın Roma ile karşılaştığı maçta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'a yapılan müdahale sosyal medyada olay oldu.

MAÇTAN SONRA GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞTI

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Atalanta'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Konuk ekipte forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, maçın ardından Roma'nın golcüsü Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadelenin görüntüsünü paylaştı. Dizine aldığı yaraların fotoğraflarını da paylaşan Demiral, "Bu ne?" diyerek hakemin pozisyonda kırmızı kart göstermemesine tepki gösterdi.

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