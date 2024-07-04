Merih Demiral’ın ‘Bozkurt’ selamı Kandil’e de battı

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 son 16 turu mücadelesinde Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Türkiye’nin 2 golünü de kaydeden Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincinde ‘Bozkurt’ selamı vermesi, dışarıdaki düşmanları kudurttuğu gibi içerideki hainleri de ortaya çıkardı.

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin 26. Dönem Milletvekili Ferhat Öncü, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın gol sevincini hazmedemeyerek nefret kustu.

Almanya rahatsızlandı, UEFA soruşturma başlattı

Avusturya’ya karşı tarihi bir galibiyet alan A Milli Futbol Takımı, tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Ayyıldız bayrağımız Avrupa’da gururla dalgalanmaya devam ederken EURO2024’e ev sahipliği yapan Almanya’nın şikayeti üzerine UEFA Milli Futbolcu Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı.

Kandil’in beslemeleri de kudurdu!

Bozkurt selamı Türkiye’nin dış düşmanlarını kudurttuğu gibi içerideki düşmanlarını da ortaya çıkardı. Tüm milletin avusturya galibiyeti karşısında kenetlenerek tek yumruk olduğu şu günlerde Türkiye’nin galibiyetine gölge düşürmeye çalışan Kandil yandaşları, ‘Bozkurt’ selamından rahatsız oldular. HDP 26. Dönem Milletvekili Ferhat Öncü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Irkçı ve faşistlerden yana asla olmayacağım. Daha bugün Madımak’ı andık… Madımak’ı yakanlarda bu işareti yapıyorlardı. Kahrolsun faşizm” ifadelerini kullandı.

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