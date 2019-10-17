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Merih Demiral’den asker selamı açıklaması: Tesislere girdiğimde Ronaldo beni gördü...

Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Arnavutluk ve Fransa maçlarına damga vuran 'asker selamı' ile ilgili olarak, "Tesislere gittiğimde Cristiano Ronaldo bana asker selamı vererek karşıladı" dedi.

17 Ekim 2019 Perşembe 20:02
Merih Demiral’den asker selamı açıklaması: Tesislere girdiğimde Ronaldo beni gördü...

Türkiye-Fransa maçında asker selamı verince İtalya'da ve kulübü Juventus'ta tepki gören Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, "Tesislere gittiğimde Cristiano Ronaldo bana asker selamı vererek karşıladı" dedi.

Türkiye ile Fransa arasındaki milli maçta asker selamı verince Juventus’ta ceza alması gündeme gelen Merih Demiral, Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun kendisine asker selamı vererek destek olduğunu açıkladı.

Juventus taraftarları siyasi görüşleri nedeniyle Merih Demiral’ın kulüpten gönderilmesi için sosyal medyada kampanya başlatmıştı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Merih Demiral, “Juventus tesislerine gittiğimde Cristiano bana asker selamı vererek karşıladı. Bu hareketi karşısında şok oldum ama gurur duydum. Şimdi İtalyan senatörler ne yapacak çok merak ediyorum” dedi. Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk oyuncuların Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekata destek mesajı için asker selamı vermesi UEFA tarafından soruşturma açılmasına yol açmıştı.

Blatter'e tepki için asker selamı vermişti

Ronaldo, Real Madrid’de oynadığı dönemde Sevilla karşısında attığı golden sonra asker selamı vermişti. O dönem FIFA Başkanı Blatter, Messi için “Çok hızlı, oynarken sanki dans ediyor”, Ronaldo için ise “Kuaföre daha çok para harcıyor. Sahaya bir komutan gibi çıkıyor, yavaş konuşuyor talimatlar veriyor. Neredeyse bir askeri taklit ediyor” demişti. Ronaldo, Blatter’e tepki için asker selamı vermişti.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:02
  1. Merih Demiral
  2. Juventus
  3. Ronaldo

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