  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Spor Merih Demiral'a büyük şok! Soruşturma başlatıldı...
Spor

Merih Demiral'a büyük şok! Soruşturma başlatıldı...

Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral kısa süre önce tatil için Türkiye'ye gelmişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 18:05:00 -
Merih Demiral'a büyük şok! Soruşturma başlatıldı...

Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral kısa süre önce tatil için Türkiye'ye gelmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih'in Türkiye'ye gelmesinin ardından evi soyuldu.

Calcio Mercato'nun haberine göre; Atalanta'ta futbolculara verilen Noel izninde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evine hırsız girdi. Başarılı savunma oyuncusunu bir süre takip eden hırsızlar, ailenin evde olmamasını fırsat bildi.

Gece geç saatlerde evin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar, Merih Demiral ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Merih Demiral'ın ailesi, yaşanan bu korkunç olayın ardından İtalya'ya dönmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23