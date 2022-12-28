Merih Demiral'a büyük şok! Soruşturma başlatıldı...
Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral kısa süre önce tatil için Türkiye'ye gelmişti.
Atalanta forması giyen milli futbolcu Merih Demiral kısa süre önce tatil için Türkiye'ye gelmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih'in Türkiye'ye gelmesinin ardından evi soyuldu.
Calcio Mercato'nun haberine göre; Atalanta'ta futbolculara verilen Noel izninde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evine hırsız girdi. Başarılı savunma oyuncusunu bir süre takip eden hırsızlar, ailenin evde olmamasını fırsat bildi.
Gece geç saatlerde evin camlarını ve kapılarını kıran hırsızlar, Merih Demiral ve eşinin çok değerli mücevherlerini, önemli miktarda parasını ve eşyalarını çaldı. İtalyan polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Merih Demiral'ın ailesi, yaşanan bu korkunç olayın ardından İtalya'ya dönmedi.