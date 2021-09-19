Merih Demiral sağlık durumu nasıl? Merih Demiral sakatlandı mı?

Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Atalanta'nın deplasmanda Salernitana'yı 1-0 mağlup ettiği maçta milli futbolcumuz Merih Demiral'ın bir pozisyon sonrası kaşı açıldı. Kanlar içinde kalan ve kırmızı kart bekleyen Merih Demiral, istediğini alamadığı gibi bir de itirazdan sarı kart gördü! Kanlar içinde kalan Demiral, kafasına bandaj yapılmasına rağmen oyuna devam edemedi.

Merih Demiral sağlık durumu nasıl?

Merih Demiral karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikiş atılan kaşını paylaştı ve "Bundan sonra sarı kart gördüm" ifadesini kullandı.

Serie A 4. hafta maç sonuçları

Salernitana 0 – 1 Atalanta

Inter 6 – 1 Bologna

Genoa 1 – 2 Fiorentina

Sassuolo 0 – 1 Torino

Serie A 4. hafta maç programı

19 EYLÜL PAZAR

Empoli – Sampdoria

Venezia – Spezia

Hellas Verona – Roma

Lazio – Cagliari

Juventus – Milan

Merih Demiral kimdir?

Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelmiştir. Henüz 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıkan Merih Demiral, 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilmiştir.

2016 yılında Portekiz ekibi AC Alcanenense kadrosuna bedelsiz olarak dahil oldu.

2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satılmıştır.

Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiralanmıştı. Stoper mevkisinde forma giyen 1,92 boyundaki Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir. Juventus'tan kiralık olarak Serie A takımlarından Atalanta'da forma giymektedir.