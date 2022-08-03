Merih Demiral, dev kulübe gidiyor!

Atalanta'da gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kendi yaşının en iyi stoperleri arasında gösterilen milli oyuncunun önümüzdeki sezon Atalanta'da kalma ihtimali çok düşük gözüküyor. Juventus'un sattığına pişman olduğu Merih Demiral için ezeli rakipten hamle geldi.



İtalya'nın en iyi savunmacıları arasında gösterilen Merih Demiral'ın Atalanta kariyeri kısa sürüyor. İtalya'nın en büyük takımlarından biri olan Inter'in Merih Demiral ile ilgilendiği ve kısa süre içinde transferi açıklayabileceği iddia edildi.

Savunmada problemler yaşayan Inter'in Merih Demiral'ı alarak bu sorunu çözeceği aktarıldı. Milli oyuncu için takas formülü masada. Inter'in golcü oyuncusu Andrea Pinamonti ile Merih Demiral'ı takasta kullanmayı planlayan Inter, bunun üstüne de bir miktar para vererek transferi bitirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon 42 maça çıkan Merih Demiral, yüksek top kapma yüzdesiyle büyük takımların radarına girmeyi başarmıştı.



