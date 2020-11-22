Merih asist yaptı Ronaldo kaleye gönderdi
Juventus'un sahasında Cagliari'yi 2-0 yendiği karşılaşmada milli futbolcu Merih Demiral, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya asist yaptı.
İtalya Serie A Ligi 8. hafta mücadelesinde Juventus, sahasında Cagliari'yi 2-0 mağlup etti. İtalya Serie A Ligi 8. hafta mücadelesinde Juventus ile Cagliari, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Juventus'a 3 puanı getiren golleri 38 ve 42. dakikada Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kaydetti. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun attığı 2. golde asisti milli futbolcu Merih Demiral yaptı.
Öte yandan bu sezon Serie A'da 5. maçına çıkan Ronaldo 8. golünü kaydetti.