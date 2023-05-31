Meriç Nehri’nden elektrik üretilmeye başlanacak

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından hayata geçirilecek projede nehir yatağında kazı çalışmaları ve santral inşaatı tamamlandı. Kendi kategorisinde dünyada en büyük projelerden biri olduğu belirtilen santralde 14 burgu türbin dönecek. Nehirden üretilecek elektriğin satılmasından sağlanan gelirin bir kısmı da Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı’na aktarılacak.

En büyük projelerden

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, santralde incelemede bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Santral inşaatına bir yıl önce başlandığını belirten Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada çalışmalarda sona gelindiğini bağlantı süreçlerinin tamamlanmasıyla enerji üretimine başlanacağını söyledi. Kırbıyık, projenin kendi ölçeğinde dünyanın en büyüklerinden biri olduğunu vurguladı. Santralin birçok özelliğiyle ön plana çıktığını anlatan Kırbıyık, şunları ifade etti:

2.4 megavatlık güç

“14 yatay burgumuz var. Nehrin üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metrelik 3 açıklıkta lastik savaklarımız var. Bunların yükseltisi 4 metreye kadar çıkabiliyor. Nehrin taban seviyesi şu an 29 metre 80 santim, 4 metrelik yükseklikle beraber 33 metre 80 santim seviyesine kadar suyu depolayabileceğiz. Depoladığımız su, santralin içine girecek ve tribünleri çevirerek santralin çıkış noktasından tekrar nehrin yatağına kavuşmuş olacak. Kurulu gücümüz 2.4 megavatlık bir güce sahip. Bugünkü ekonomik değer itibarıyla yıllık 60 milyon liralık bir enerji üretebiliyor. İnşallah haziran ayı itibarıyla bu enerjiyi üretip, sisteme dahil etmek istiyoruz. Son izinleri alınıp bağlantıların yapılmasıyla süreci tamamlamış olacağız.”