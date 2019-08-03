Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi Edirne'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yurt dışından kaçak getirilen 3 bin 660 cep telefonu ele geçirildi.

Yurt dışından Türkiye'ye kaçak cep telefonları getirildiği bilgisini alan jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı sınır köylerinde bazı adreslerde arama yaptı. İstihbari çalışma sonucunda Sarıcaali köyünün Meriç Nehri kıyısındaki Suvat mevkisinde, kolilerin olduğu tespit edildi. Meriç Nehri kıyısına atılmış vaziyette 10 koli içerisinde, yurt dışından kaçak getirilen 3 bin 600 tuşlu cep telefonu ve 60 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Jandarma, olayın faillerinin tespiti için araştırmalarına devam ediyor.

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