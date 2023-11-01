Merhum Ömer Döngeloğlu hocanın İsrail hakkında yaptığı konuşma tekrar gündemde Peygamber katillerine destek vermeyin
Merhum Ömer Döngeloğlu’nun yıllar önce İsrail için yaptığı çağrı bugün tekrar sosyal medyanın gündeminde.
Merhum Ömer Döngeloğlu’nun yıllar önce İsrail için yaptığı çağrı bugün tekrar gündemde…
Ömer Döngeloğlu yıllar önce yaptığı konuşmada “Peygamber katillerine destek vermeyin onların deterjanlarını kullanmayın. O deterjanlar çamaşırlarınızı temizlemez kirletir. Çamaşırlarınıza Gazze’li çocukların kanı bulaşır” dedi. İşte o konuşma…