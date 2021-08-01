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Gündem Merhum Nimetullah Hoca son kez Yeni Akit'e konuşmuştu! Cenazesinde saf tutan talebesi Ahmet Davutoğlu'nu bakın nasıl uyarmıştı...
Gündem

Merhum Nimetullah Hoca son kez Yeni Akit'e konuşmuştu! Cenazesinde saf tutan talebesi Ahmet Davutoğlu'nu bakın nasıl uyarmıştı...

Sağlığında son olarak Yeni Akit'e konuşan merhum Nimetullah Hocaefendi, bugün cenazesine katılan Kur'an talebesi Ahmet Davutoğlu'nu 'AK Parti'den ayrılma." diyerek uyarmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 23:59:00 - 2021-08-02 00:52:05

 Yeniakit.com.tr 

Fatih Camisi'nde kılınan Cenaze Namazı'nın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilen merhum Nimetullah Halil İbrahim Yurt Hocaefendi'nin cenaze törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Sağlığında son olarak Yeni Akit'e konuşan merhum Nimetullah Hoca, kendisinin Kur'an talebesi olan Davutoğlu'nu, "Biz Ahmet Davutoğlu kardeşimizi çok severiz. Başka parti kurmasın. Birlikte Rahmet vardır." sözleri ile uyarmıştı.

'Birlik olanlara Rahmet edilir'

Merhum, sözlerine şöyle devam etmişti: 'Allah tarafından birlik olanlara yardım var. Ayrılıkta değil, birlikte fayda var. Allah'ın Kitabı'nda, Peygamber Efendimiz (SAV)'ın Sünnet-i Şerifinde, Umumi Müslümanların görüşünde birlik olanlara Rahmet edilir.'

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