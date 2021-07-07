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Siyaset Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya hakaret eden Lütfü Türkkan'a sert tepki!
Siyaset

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya hakaret eden Lütfü Türkkan'a sert tepki!

Yeni Akit Youtube kanalında gündemi değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya hakaret eden İP'li Lütfü Türkkan'a sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 23:27:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündemi değerlendirdi. Uğurlu, 'Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki boş tarlaya temeller attılar' ifadelerini kullanarak merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı hedef alan İP'li Türkkan'a tepki gösterdi. Fatih Uğurlu, "Lütfü Türkkan'daki cehalet ancak tahsil ile mümkündür." dedi.

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