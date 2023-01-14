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Siyaset Merhum Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı bu karara ne derdi! İşte Furkan Yazıcıoğlu'nun aday gösterileceği zillet partisi
Siyaset

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı bu karara ne derdi! İşte Furkan Yazıcıoğlu'nun aday gösterileceği zillet partisi

2023 seçimlerine ilişkin bir yazı kaleme alan Murat Kelkitlioğlu'nun, Büyük Birlik Partisi’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ilgili kullandığı ifadeler herkesi ters köşe yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 09:34:00 - 2023-01-14 12:03:57
Merhum Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı bu karara ne derdi! İşte Furkan Yazıcıoğlu'nun aday gösterileceği zillet partisi

2023 seçimlerinde aday borsası açıldı kulislerde kimin nereden aday gösterileceğiyle haberler gelmeye başladı.

Altılı masa ortaklarından bazılarının nereden aday gösterileceğine dair son kulisler ortaya çıktı.

Davutoğlu Konya'dan Uysal ve Şener İstanbul'dan aday

Son gelişmeleri köşe yazısında aktaran tv100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, "CHP, Davutoğlu’nu Konya’da birinci sıradan aday gösterecek… Yine CHP, Gültekin Uysal ve Abdüllatif Şener’i İstanbul’dan aday gösterecek…" ifadelerini kullandı.

Furkan Yazıcıoğlu CHP'den aday

"Bunların yanı sıra aldığım başka bir duyum ise beni oldukça şaşırttı…" diyen Kelkitlioğlu, sürpriz gelişmeyi okurlarıyla paylaştı:

"Büyük Birlik Partisi’nin eski lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmiş ve babasının şüpheli ölümüyle ilgili bir dosya sunmuştu.

Anlaşılan CHP, bu görüşme sonrası Furkan Yazıcıoğlu’nun peşini bırakmamış… Önümüzdeki seçimlerde CHP, Furkan Yazıcıoğlu’nu Sivas’ta birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterecekmiş…"

 

CHP’den milletvekili adayı olacak mı? Yazıcıoğlu'ndan jet hızında açıklama
CHP’den milletvekili adayı olacak mı? Yazıcıoğlu'ndan jet hızında açıklama

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CHP’den milletvekili adayı olacak mı? Yazıcıoğlu'ndan jet hızında açıklama

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Yorumlar

Serdar

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cengiz topel

hAYIRSIZ EVLAT...
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