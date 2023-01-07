  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İslam Memiş'in borsadaki düşüşe yorumu!

Hamza Dağ'dan Davutoğlu'na sert tepki

Uğur Dündar'dan 6'lı masaya açık oturum teklif etti! O işler önceden rakip liderlerle olmuyor muydu?

Yunan medyası tacizi böyle çarpıttı

4-6 yaş Kur'an kursu talebelerinin iç ısıtan görüntüleri! Eğitim aldıkları camiyi temizlediler

Masanın 7'incisi HDP'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması!

Başkan Erdoğan "FIRTINA Obüsleri"nin teslimat törenine katılacak

Biz seni ahlaksız bilirdik de bu kadarını tahmin etmemiştik! Şehit yakınına küfreden İP'li Lütfü Türkkan şehidimize de böyle hakaret etti

Tarihi heyecan verici keşif: NASA'dan Samanyolu’na benzeyen yeni galaksiler tespit edildi! 11 milyar yıllık

Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi
İSLAM Merhum Esad Coşan Hocaefendi: İslam müsamaha değil müdahale dinidir!
İSLAM

Merhum Esad Coşan Hocaefendi: İslam müsamaha değil müdahale dinidir!

Merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi sağlığında İslam dinini anlattığı bir sohbetinde doğru bilinen yanlışları düzeltmişti. İşte Esad Coşan Hocaefendi'nin bugün İslam'ın hoşgörü dini olduğunu söyleyip her türlü sapkınlığı özgürlük sayanlara sağlığında verdiği cevap...

Yeniakit Publisher
2023-01-07 03:25:00 -

 Yeniakit.com.tr 

İslam dinini anlattığı bir sohbetinde doğru bilinen yanlışları düzelten Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, İslam'ın bir hoşgörü dini olmadığını, yanlışlıkları düzeltmeyi emrettiğini anlatmıştı..

"İslâm bir hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışlığa hayat hakkı tanımaz. İslâm bir müsamaha dini değildir. Müdahalecidir bir Müslüman." diyen merhum Esad Coşan Hocaefendi, yüce dinimizin tarifini şöyle yapmıştı:

Çünkü İslâm kötülüğe, zulme, haksızlığa, çirkinliğe asla müsaade etmez. Bu yüzden İslâm müsamaha değil, müdahale dinidir. Nerede bir kötülük, fenalık, çirkinlik varsa İslâm onu engellemeyi, düzeltmeyi emreder.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23