Merhum Esad Coşan Hocaefendi: İslam müsamaha değil müdahale dinidir!

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İslam dinini anlattığı bir sohbetinde doğru bilinen yanlışları düzelten Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, İslam'ın bir hoşgörü dini olmadığını, yanlışlıkları düzeltmeyi emrettiğini anlatmıştı..

"İslâm bir hoşgörü dini değildir. İslam kötülüğü hoş görmez. İslam yanlışlığa hayat hakkı tanımaz. İslâm bir müsamaha dini değildir. Müdahalecidir bir Müslüman." diyen merhum Esad Coşan Hocaefendi, yüce dinimizin tarifini şöyle yapmıştı:

Çünkü İslâm kötülüğe, zulme, haksızlığa, çirkinliğe asla müsaade etmez. Bu yüzden İslâm müsamaha değil, müdahale dinidir. Nerede bir kötülük, fenalık, çirkinlik varsa İslâm onu engellemeyi, düzeltmeyi emreder.