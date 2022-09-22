Merhum Esad Coşan Hoca şeriat karşıtlarına böyle seslenmişti: Sen Allah'a nasıl düşman olursun?

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İran'da Mahsa Amini isimli genç kadının, başını açtığı için karakolda işkence görerek öldüğü öne sürüldü ve ülkede protestolar başladı. Türkiye'deki laikçilerin de destek verdiği protestolar kadınların başörtüsünü yakıp, saçlarını kestiği videolarla İslam karşıtı olaylara dönüştü. Ancak Amini'nin polis karakolundaki eğitim anında kalp krizi geçirerek yere yığıldığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından işin aslı bambaşka çıktı.

Amini olayı, İslam'a karşı olanlar tarafından 'şeriata karşı' protestolara dönüştü. Twitter'da 'şeriat' etiketinin açılmasının ardından Mahmud Esad Coşan Hoca'nın şeriata dair yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Allah'ın emir ve yasaklarına yani Allah'ın kanunlarına 'şeriat' denildiğini belirten Hoca, 'Şeriata karşıyım' diyenlere tepki göstererek, "Tüh! Yazıklar olsun sana. Sen Allah'tan utanmaz mısın, korkmaz mısın, ahiretini mahvetmekten tüylerin ürpermiyor mu?" ifadelerini kullandı:

Şeriata karşı olmanın Allah'a karşı olmak anlamına geldiğini anlatan Mahmud Esad Coşan Hoca, şöyle konuştu:

Elbette İngiliz, Rum, Sırp, Rus şeriata, Kur'an'a, İslam'a karşı olacak. Peki sen Müslüman oğlu Müslüman sana ne oluyor? Sen onlara ne uyuyorsun? Sen Allah'a, Kur'an'a nasıl düşman olursun?