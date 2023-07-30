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Yerel Merhum AbdülMetin Balkanlıoğlu’nun manevi kardeşi AbdülAziz Bağcı’nın hanımı vefat etti
Yerel

Merhum AbdülMetin Balkanlıoğlu’nun manevi kardeşi AbdülAziz Bağcı’nın hanımı vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-07-30 12:22:00 -
Merhum AbdülMetin Balkanlıoğlu’nun manevi kardeşi AbdülAziz Bağcı’nın hanımı vefat etti

Merhum AbdülMetin Balkanlıoğlu’nun iyi ve kötü gününde maddi manevi yanında olan, manevi kardeşi AbdülAziz Bağcı’nın hanımı şehid ve hocahanım olarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi bugün öğle namazına müteakip İsmailağa Camii’nde kılınacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

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