Merhamete düşman cumhuriyet! Bu kadarı pes dedirtti!

Eğitim yazarı Ali Erkan Kavaklı Cumhuriyet’in haberini şöyle yorumladı:

“Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü ve yardım için kermes düzenleyen eğitimcileri tebrik ediyorum. Evlatlarımıza yardımlaşmayı öğretiyorlar. Onlara vicdan sahibi olmayı; mazlumlara, yoksullara, bombalanmış, yakınlarını kaybetmiş insanlara yardım etmeyi öğretiyorlar.

Cumhuriyet’e haber yapanlar vicdanlarını kaybetmişler. Değerlerimize düşman olduklarını ortaya koymuşlar. Mazlumlara yardım etmeyi hükümet siyaseti gören ve vicdanının sesini dinleyerek savaş mağduru insanlara yardım edilmesini eleştirenleri insanlıklarını yitirmiş vicdansız varlıklar olarak görüyorum. Medeniyet değerlerimize düşmanlık yapıyorlar. Gazze’deki mazlumlar bizim hem insan olarak hem de Müslüman olarak kardeşimiz. Onlara bugün yardım etmeyeceksek ne zaman yardım edeceğiz? Gazzelilere yardım etmeyeceksek kime edeceğiz? Aklını, vicdanını yitirmiş, merhametsiz varlıkların konuyu eleştirmesi vicdansızlıklarının, insani değerlere düşman olduklarının belgesidir.”

Öte yandan Prof. Dr Sefa Saygılı, Cumhuriyet'in ÇEDES eleştirisine şu sözlerle cevap verdi:

Aksine öğrencilerden isteğe ve gönüllüğe bağlı olarak bağış toplamak çok yararlı ve isabetlidir. Çünkü:

1. Onlarda merhamet, acıma ve yardımseverlik gibi Ulvi hisleri canlandırır ve harekete geçirir

2. ⁠Mazluma, soykırıma uğrayan , yakınlarını kaybeden çok zor durumdaki insanlara empati etmeye sevk eder. Bu da insan olmanın gereğidir.

3. ⁠zalim acımasız merhametsiz vicdansız soykırımcı katillere tavır almayı, o iğrenç canilerden nefret etmeyi sağlar. Ki bu da insan olmanın, medeniyetin sıradan bir gereğidir.