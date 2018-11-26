“Merhamet ve ticari ahlâk ölçüsü iyi belirlenmeli”

Ertuğrul Şahan Ankara

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, komisyonun çalışmaları hakkında Yeni Akit’e açıklamalarda bulundu. Yeni hükümet sisteminin ardından komisyonların misyonlarının da değiştiğini söyleyen Yunus Kılıç, “Yeni Türkiye’ye uygun bir şekilde tarım ihtisas komisyonunu ve diğer ihtisas komisyonlarının misyonlarını değiştiriyoruz. Komisyonları daha kapsayıcı, kavrayıcı ve yenilemeye çalışıyoruz” dedi.

Kılıç, komisyonun çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Eski sistemde genelde kanun tasarıları gelirdi. Şimdi tamamen kanun tekliflerini düzeltip daha uygun bir çerçeve içerisinde meclise sunulmasına yardımcı oluyoruz. Sonuçta kanun teklifini vekillerimiz yapıyor. Ama her vekilimiz hukukçu değil. Her vekilimiz ülkemiz için yararlı kanunlar çıkarmak istiyor ama bunun hukuki boyutunu araştırması zor. Biz burada onlara yardımcı olup gerekli çalışmaları yaptıktan sonra sağlam adımlarla ilerlemesini sağlamaya çalışıyoruz.”

“Hal Yasası’nda revizyona ihtiyaç var”

“Şu an komisyonda görüşülen konumuz yaş sebze ve meyvelerin pazarlanmasıyla alakalı” diyen Kılıç, “Hal Yasası dediğimiz konuyla alakalı bir talep mevcut. Biraz daha işlevsel olmasıyla alakalı bir çalışmamız var. Bizim bir hal yasamız var ama mevzuya istediğimiz noktalarda hâkim mi etkileri yeterli mi diye sormak gerekir. Bu yasada bir revizyona ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin yüksek zamlardan şikayetleri konusunda ise, “Herkes malından kâr etmek ister. Bu normal bir istektir. Bu adamlara söz söyleme hakkımız yok. Burada merhamet ve ticari ahlak ölçüsünü iyi belirlemek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Hal yasası nasıl olacak?

Yetiştiricilikte insan gücüne dikkat çeken Yunus Kılıç, “Köylerde eskisi gibi genç nüfus kalmadığı için insan gücüne ihtiyaç var. Bazı ürünler makineleşmeye dayansa da birçok üründe insan lazım” dedi. Bir diğer önemli konunun ise, ‘zaiyat’ olduğunu ifade eden Kılıç, şunları söyledi: “Üretici Adana’dan karpuzu Ankara’ya getirene kadar çürüyor, eziliyor bu sefer zarar edeceğim diye fiyat artırıyor. Ürün kaybını engelleyecek sistemleri geliştirirsek, üretici üstündeki yükleri azaltırsak fiyatlar rahatlar. Üreticiyi korumazsak üretimi koruyamayız. Asıl önemli olan üretici birliklerini güçlendirmek. Birlik olsa şu kadar domatesi şu sürede şu kalitede tedarik edeceğim dese anlaşma sağlasa üreticiyi korusa böyle olmaz. Bunların hepsini başarırsak istediğimizi başarmış olacağız.”

2B kanunu da komisyonda

Kılıç, komisyonun gündemindeki konular hakkında ise şu bilgileri verdi: “Komisyon olarak gündemimizde hayvanları koruma kanunuyla alakalı çalışmalarımız da var. Belli yaptırımlar getirilmesi ile ilgili yapılandırma var. 2B yasasının müracaat kanunuyla alakalı gündem var. Ama hal hasasıyla alakalı büyük bir çalışmamız var. Ticaret Bakanlığı’nın konusu olarak görünse de hayvansal ve toprağa bağlı bir üretim olduğu için ağırlıklı olarak bizim ilgi alanımıza giriyor. O yüzden biz de bu konuyla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz.”