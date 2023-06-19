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Dünya Merdivenlerden düşen ünlü oyuncu feci şekilde can verdi! Şok gelişme sanat camiasını yasa boğdu
Dünya

Merdivenlerden düşen ünlü oyuncu feci şekilde can verdi! Şok gelişme sanat camiasını yasa boğdu

Yeniakit Publisher
2023-06-19 12:43:00 -
Merdivenlerden düşen ünlü oyuncu feci şekilde can verdi! Şok gelişme sanat camiasını yasa boğdu

Televizyon dizilerinin popüler oyuncusu, evinde merdivenlerden düşerek yaşamını yitirdi. Acı haberi öğrenen yakınları ve sevenleri, gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar...

'Snowdrop' isimli dizideki rolüyle tanınan Güney Koreli oyuncu Park Soo Ryun, Jeju Adası'ndaki evinde merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki oyuncunun müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Güney Kore medyasında yer alan haberlerde, Ryun'un ailesinin oyuncunun organlarını bağışlama kararı aldığı belirtildi. Ebeveynleri tarafından yapılan açıklamada, "Annesi ve babası olarak kalbinin başka birinde olması ve attığını bilmek bizim acımızı hafifletecektir" ifadeleri kullanıldı.

 
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