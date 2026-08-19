Merdivende epilepsi nöbeti geçirdi, aşağı düşüp hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde epilepsi nöbeti geçirirken merdivenden düşen 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Cide ilçesi Derebucağı köyünde 17 yaşındaki Fatih Gül, merdivende olduğu sırada epilepsi nöbeti geçirdi. Dengesini kaybeden Gül, aşağı düşerek hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fatih Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Fatih Gül'ün cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.