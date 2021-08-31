‘Merdiven altı’ ifadesi milli sendikaları üzdü

Oğuzhan Gültekin Ankara

Akit’e konuşan Mil Diyanet-Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, şunları dile getirdi: “STK’ların ‘Merdiven Altı ve Merdiven Üstü’ şeklinde iki kategoriye ayrılması sendika üyelerini üzmüştür. Bu ifadelerle, aileyi ve gençliği ifsat eden LGBT derneklerine reva görülmeyen ‘Merdiven Altı’ ifadesinin ülkemize ve çalışanlarına en güzel hizmetleri sunmaya çalışan sendikalara reva görüldüğü gibi bir izlenim oluşuyor. Bu da üyelerimizi üzüyor. Birçok sendika adeta merdiven altında gayri resmi, illegal iş yapanlar ile bir tutulmuş oldu. Bu düşünceye göre eşcinsel LGBT dernekleri maalesef ‘Merdiven Üstü’ kategorisinde yer almıştır. Sayın Bakan ‘Merdiven Altı’ olarak görse de; LGBT derneklerine karşı en ciddi mücadeleyi veren ve bu derneklerin kapatılması için İçişleri Bakanlığı’na birçok dilekçe verdik. 6’ncısı gerçekleştirilen Toplu Sözleşmede bizlere de söz hakkı verilmesi gerekiyor. Bizim sendikamıza üye olan insanların da bu sözleşmeden beklentileri var. Memur-Sen’e, Kamu-Sen’e üye olan kazansın diğerleri kazanmasın mantığı yanlıştır. Bizim de sendika olarak söz söylemeye hakkımız var. Sayın Bakan, kendi bakanlığının oluru ve imzasıyla kurulmasına onay verdiği sendikaları ‘Merdiven altı’ olarak nitelemesi büyük bir üzüntü yaratmıştır. Bu söylemler siyasette olduğu gibi adeta sendikacılıkta da ittifaklar dönemi başlatılmıştır. Biz aziz milletimizin göz bebeği ve çimentosu olan Diyanet çalışanlarına en güzel hizmetleri sunmak için gece-gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Bu söz düzeltilmeli

Diyanet Birlik-Sen Genel Başkanı Kenan Ak da, şunları söyledi: “Çalışma Bakanlığı’nın izniyle kurulan 194 sendika ‘merdiven altı’ kabul edilemez. Söz konusu 194 sendikanın bünyesine kayıtlı milyonlarca insan var. Çalışanların, toplu sözleşmeye katılan sendikaları seçmedikleri için ötekileştirilmeleri yanlıştır. Kanuna uygun şekilde kurulan bu sendikaların da söz söylemeye hakkı vardır. Ancak Sayın Bakan, Türk toplumunun ana dinamiği olan aileyi parçalamak isteyen, gençliği sapkın davranışlara iten LGBT derneklerine reva görmedikleri ‘Merdiven altı yapılar’ ifadesini ülkemizin okumuş, yazmış, aydın kesiminin oluşturduğu hak-hukuk arama merkezleri olan sendikalara reva görmüştür. Bu üzücü hadisenin bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz.”

