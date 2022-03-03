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Siyaset Merdan Yanardağ'ın Ukrayna'ya ilişkin sözlerini hatırlattı! Besim Tibuk'tan Türkiye'deki solculara çok sert eleştiri
Siyaset

Merdan Yanardağ'ın Ukrayna'ya ilişkin sözlerini hatırlattı! Besim Tibuk'tan Türkiye'deki solculara çok sert eleştiri

Kanal Serbesti canlı yayınında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendiren Liberal Demokrat Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Besim Tibuk, Türkiye'deki solcuları sert ifadelerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 23:28:00 - 2022-03-04 00:09:23

 Yeniakit.com.tr 

Liberal Demokrat Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Besim Tibuk, "Kanal Serbesti" adlı Youtube kanalının canlı yayınında konuştu.

Merdan Yanardağ'a 'Ukrayna' tepkisi!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Tibuk, üç defa kullandığı, "Bizim solcular zaten bombok oldular." ifadeleri ile Türkiye'deki solcuları eleştirdi.

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ'ın Ukrayna'ya ilişkin sözlerini de eleştiren Besim Tübuk, "Diyor ki, 'Ukrayna diye bir millet yoktur.' Bir de izah ediyor yani. 'Rusya'ya büyük haksızlık edildi. Tabi Rusya'da hakkını arıyor' diyor. Bir kere Rusya'yı kuran Ukraynalılardır." ifadelerini kullandı.

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