Merdan Yanardağ'ın Ukrayna'ya ilişkin sözlerini hatırlattı! Besim Tibuk'tan Türkiye'deki solculara çok sert eleştiri

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Liberal Demokrat Parti Kurucusu ve eski Genel Başkanı Besim Tibuk, "Kanal Serbesti" adlı Youtube kanalının canlı yayınında konuştu.

Merdan Yanardağ'a 'Ukrayna' tepkisi!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendiren Tibuk, üç defa kullandığı, "Bizim solcular zaten bombok oldular." ifadeleri ile Türkiye'deki solcuları eleştirdi.

TELE 1 sunucusu Merdan Yanardağ'ın Ukrayna'ya ilişkin sözlerini de eleştiren Besim Tübuk, "Diyor ki, 'Ukrayna diye bir millet yoktur.' Bir de izah ediyor yani. 'Rusya'ya büyük haksızlık edildi. Tabi Rusya'da hakkını arıyor' diyor. Bir kere Rusya'yı kuran Ukraynalılardır." ifadelerini kullandı.