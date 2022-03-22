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Medya Merdan Yanardağ’ın çöplüğünde fuhuşa övgü!
Medya

Merdan Yanardağ’ın çöplüğünde fuhuşa övgü!

Ahlaksız filmlerin oyuncusu Lisa Ann’a ilişkin rezil bir habere imza atan Tele1, ahlaksızlığı ve fuhşiyatı ‘örnek’ göstererek övgü yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 21:54:00 - 2022-03-22 22:16:14
Merdan Yanardağ’ın çöplüğünde fuhuşa övgü!

Ahlaksız filmlerin oyuncusu Lisa Ann ile ilgili tepki çeken bir habere imza atan CHP yandaşı TELE1, ahlaksızlığı ve fuhşiyatı "örnek" göstererek övgüler yağdırdı. 

Yıllar boyunca vücudunu kameralar önünde teşhir ederek para kazanan Lisa Ann, güya 24 yıl boyunca ailesiyle küs kalmış ve bunu da Merdan Yanardağ’ın TELE1’i ‘haber’ değeri görerek manşetine taşıdı.

Tele1, "Yetişkin film yıldızı emeklilik nedenini açıkladı: Agresif ve acımasız” başlıklı haberinde "Lisa Ann, emeklilik açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Yetişkin sektörünün daha agresif ve acımasız bir hale geldiğini fark ettikten sonra emekli olmaya karar verdiğini söyleyen Ann, yıllar sonra ailesiyle işi nedeniyle arasının bozulduğunu itiraf etti" şeklinde rezil ifadelere yer verdi. 

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Yorumlar

Demedi deme

Ailenden biri olsa hosun a gidermi..

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