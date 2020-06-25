  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Merdan Yanardağ'dan Abdülhamid Han'a ağır hakaret!

İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamid'e küstahça hakaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:05:00 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu.

Sık sık yaptığı hakaretlerle ve yandaşı olduğu isimlere özür dilemesiyle hatırlanan Merdan Yanardağ bu sefer Abdülhamid Han'a hakaretler yağdırarak büyük bir skandala imza attı.

Yanardağ yaptığı programda, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı