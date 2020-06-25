Merdan Yanardağ'dan Abdülhamid Han'a ağır hakaret!
İBB'nin reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan 2. Abdülhamid'e küstahça hakaretlerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) reklam verdiği TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Dr. Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu '18 dakika' programında Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Abdülhamid Han'a küstahça hakaretlerde bulundu.
Sık sık yaptığı hakaretlerle ve yandaşı olduğu isimlere özür dilemesiyle hatırlanan Merdan Yanardağ bu sefer Abdülhamid Han'a hakaretler yağdırarak büyük bir skandala imza attı.
Yanardağ yaptığı programda, "1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..." şeklinde skandal ifadelerde bulundu.