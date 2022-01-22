Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş'ı kınamak yerine RTÜK'ü hedef aldı! 'TELE 1'e yeni bir saldırı hazırlığı'

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 canlı yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulunan İletişim Uzmanı Sedef Kabaş'ın sözleri hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

'İlk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir'

Twitter hesabından açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Kabaş'ı kınamak yerine RTÜK'ü suçladı!

RTÜK'ün incelemesine ilişkin açıklamada bulunan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaretini kınamak yerine, RTÜK'ü, TELE 1'e saldırmakla suçladı. Yanardağ, "TELE 1’e karşı yeni bir saldırı hazırlığı yapılıyor. Bu basın özgürlüğüne karşı bir saldırıdır." dedi.

Sedef Kabaş'ı çirkin hakareti sebebi ile kınamaktan kaçınan Merdan Yanardağ, Kabaş'ın gözaltına aınmasını şöyle eleştirdi:

Biz de, söylemese iyi olacağını düşündüğümüz sözler nedeniyle -çünkü yanlış anlamaya açık ve bağlamından koparılarak kullanılabilecek sözlerdi, nitekim öyle oldu- arkadaşları uyardık. Ancak, ortada, ertesi gün emniyet ya da savcılığa çağrılarak ifadesi alınacak bir gazeteci var. Durum böyle olduğu halde, en fazla hükmün açıklanmasının erteleneceği ya da para cezası verilebilecek bir dava nedeniyle, gece yarısı evine gelip bir kadın gazeteciyi gözaltına almak, başka bir anlam taşıyor. Bu tutum, gazetecilere, medyaya ve topluma gözdağı vermeye çalışmaktır. Kabaş’ın bambaşka bir bağlamda ifade ettiği, bir atasözü nedeniyle gece yarısı 02.00'de gözaltına alınması asla kabul edilemez.