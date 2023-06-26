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Gündem Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Gündem

Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-06-26 15:31:00 -
Merdan Yanardağ gözaltına alındı

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü sözde lideri ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sözde gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

CHP tarafından fonlanan Tele1’in yayın yönetmeni, canlı yayın esnasında bir skandala imza attı. Bebek katili olarak nitelendirilen terörist başı Abdullah Öcalan’a, övgüler yağdırıldı. Merdan Yanardağ, siyasi mahkum olarak dile getirdiği Öcalan’a uygulanan tecritin hukuken bir yerinin olmadığını iddia etti.

Öcalan’ın avukatları dahil kimseyle görüştürülmediğini vurgulayan Yanardağ, bununla da yetinmedi. Bebek katilinin hafife alınacak biri olmadığını aktaran Yanardağ, cezaevinde kitap okumaktan filozof olduğunu bile söyledi. Yanardağ’ın akılalmaz sözleri sonrasında çeşitli kesimlerden tepkiler de art arda geldi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tele1 hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Çok geçmeden Merdan Yanardağ için de beklenen gerçekleştirildi.

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü sözde lideri ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Edinilen son dakika bilgisine göre ise Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
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