Mercimek köftesi nasıl yapılır?
Kolay mercimek köftesi tarifi | İkram tabaklarının olmazsa olmazı mercimek köftesini son derece kolay bir tarifle hazırlayabilirsiniz. Peki, mercimek köftesi için hangi malzemeler gerekli? | Mercimek köftesi püf noktası | Tam ölçülü mercimek köftesi | Denenmiş mercimek köftesi | Tam ölçülü mercimek köftesi tarifi
Mercimek köftesi yapılışı | Leziz bir mercimek köftesine kim 'hayır' diyebilir ki! İşte, damakları çatlatan mercimek köftesi tarifi
Mercimek köftesi tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
- 1,5 su bardağı ince bulgur
- 3 su bardağı sıcak su
- 2 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 4-5 sap taze soğan
- Yarım demet maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kimyon
Mercimek köftesi nasıl yapılır?
Öncelikle mercimeği yıkayın ve ocağa alıp kaynatın.
Mercimek suyunu çekerken tencereye ince bulgunu ekleyin.
İnce bulguru ekledikten sonra ocağın altını kapatın.
Tencerenin kapağını kapatın ve 20 dakika kadar bekleyin.
Zeytinyağını tavaya alın ve küp küp doğradığınız soğanı soteleyin.
Ardından tencereye salçaları ve baharatları ilave edin.
Bir karıştırma kabının içerisine mercimekli harç ile soğanlı karışı alın.
İnce ince kıydığınız taze soğan ve maydanozu da karışıma ekleyin.
Ardından tüm harcı yoğurun.
Kıvam alan haçtan parçalar koparın ve köfte şekli verin.
Mercimek köftesini yeşillikler ve limonla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.