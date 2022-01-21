Mercimeği fırına verdiler! Ayhan Bilgen'den ses getirecek görüşme

TV 100’de yayımlanan Sağlı Sollu programına katılan Korkusuz Yazarı Barış Yarkadaş, HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen ile ilgili ilginç açıklamalara bulundu.

Yarkadaş "HDP’nin üçe bölünmesi ve seçimlere güç kaybederek girmesi planlanıyor. Ancak HDP bölünmez… Bu boş bir çaba…" dedi.

"Doğu Perinçek’le görüştüler"

HDP’den istifa eden Ayhan Bilgen’in kurmak istediği partinin de HDP tabanı üzerinde etkili olmayacağını belirten Yarkadaş, “Bilgen’in arayışı sürüyor. Hatta geçen gün Doğu Perinçek’i de ziyaret etti, görüştüler. Ancak bunların tabanda bir etkisi olmaz” ifadelerini kullandı.