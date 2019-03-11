Mercedes’ten Cenevre’de dünya lansmanı

Onur Yılmaz Oto Hayat

Mercedes-Benz, 5 Mart 2019 tarihinde kapılarını açan 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda 7 yeni aracın dünya lansmanını gerçekleştiriyor. Seri üretim otomobiller arasında en dikkat çekici yenilik, yenilenen Mercedes-Benz GLC olurken, yeni Mercedes-Benz CLA Shooting Brake de yollara çıkmaya hazır haliyle Cenevre’deki yerini aldı. Mercedes-Benz, ilk olarak sergilediği Concept EQV ile geleceğin elektrikli Premium MPV’sine dair vizyonunu gösteriyor. Şirket ayrıca Formula E Show Car, GLE 53 4MATIC+, GT R Roadster ve smart forease+ gibi modellerini de bu fuarda otomobil tutkunları ile buluşturuyor. Mercedes-Benz, fuarda çok özel üç final üretim modelini de ilk kez sergiliyor. İç mekân detaylarıyla SL 500 Grand Edition, özel güneş sarısı rengiyle SLC 300 Final Edition ve S-Serisi’nin 6,0 litre hacimli V12 bi-turbo motorun uzun soluklu başarı hikâyesini taçlandıran ve sona erdiren S 65 Final Edition, koleksiyon değeri taşıyan üç modeli oluşturuyor.