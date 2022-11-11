Mercedes Türkiye gelişmesini duyurdu! Onlar bile şaşkın: 27 ülkeye yolladık

Mercedes-Benz'in dünyadaki 3 kamyon üretim lokasyonundan bir tanesi Aksaray'da yer alıyor. Türkiye'de üretilen her 10 kamyon ve tırdan 6'sı Aksaray'da banttan iniyor. Mercedes-Benz Türk, yılın ilk 9 ayında 9 bin adet kamyon, çekici ve 2 bin adedin üzerinde de otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Şirket ürettiği her iki kamyondan birini ihraç etti.



Mercedes-Benz Türk, 2022'nin ilk 9 aylık döneminde otobüs ve kamyon ihracatındaki rakamlarını duyurdu.

Söz konusu dönemde Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 17 bin adedin üzerinde kamyon üreten şirket, bu araçların yaklaşık 9 bin adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti.

Ürettiği her 2 kamyondan 1'ini ihraç eden Mercedes-Benz Türk, ilgili dönemde Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 6'sının ihracatını gerçekleştirdi.

Şirket, ayrıca 2022 yılının Ocak-Eylül döneminde 27 ülkeye 2 bin adedin üzerinde otobüs ihraç etti.

Mercedes duyurdu

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Aksaray Kamyon Fabrikamızda ürettiğimiz kamyonlarımız ile Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ürettiğimiz otobüslerimizi dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz. Yıllardır öncüsü olduğumuz ağır ticari araç endüstrisindeki konumumuzu, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde de ihracatta gösterdiğimiz başarı ile pekiştirdik. Söz konusu dönemde Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 6'sı ve her 2 otobüsten 1'i Mercedes-Benz imzası taşıyor. İhracatta gerçekleştirdiğimiz bu başarıyı yılın son çeyreğinde de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Üretilen her 2 kamyondan biri ihraç edildi

Yılın ilk 9 ayında Aksaray Kamyon Fabrikası'nda 17 bin adedin üzerinde kamyon ve çekici üreten Mercedes-Benz Türk, üretiminin yaklaşık 9 bin adedini Avrupa ülkelerine ihraç etti.

Ürettiği her 2 kamyondan 1'ini ihraç eden şirket, bahsi geçen dönemde kamyon ihracatı konusundaki öncü konumunu daha da güçlendirmeyi başardı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat adedini de yüzde 24 oranında artırdı.

Otobüs ihracatını yüzde 62 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ekim ayında 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek önemli bir dönüm noktasına ulaşan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam etti.

2022 yılının ilk üç çeyreğinde 2 bin adedin üzerinde otobüs ihraç eden şirket, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 62 oranında artırdı.

Şirket, ürettiği otobüsleri ağırlıklı olarak aralarında Portekiz, Fransa, Çekya ve İtalya'nın olduğu Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği her 10 otobüsten 8'ini ihraç eden şirket, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Reunion gibi farklı kıtalardaki bölgelere de ihracat gerçekleştiriyor.

Şirket, 2022'nin ilk üç çeyreğinde de sürdürdüğü ihracattaki öncü konumunu yılın son çeyreğinde pekiştirmeyi hedefliyor.