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Gündem Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar
Gündem

Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar

Rekabet Kurulu tarafından Alman otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen soruşturmanın kararına göre, rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:45:00 -
Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi ve Porsche için karar

Rekabet Kurulu, 5'li grup olarak adlandırılan Almanya'da yerleşik Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında yürütülen ön araştırmayı karara bağlayarak, bu şirketler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu tarafından Audi, BMW, Mercedes, Porsche ve Volkswagen hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Nihai karar metninde, Rekabet Kurulu’nun 5 Alman otomotiv şirketine açılan soruşturmanın, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlar ile bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlali nedeniyle açıldığını hatırlatıldı.
ACC’de 8 yıllık zamanaşımı, SCR’de ise anlaşmaların Türkiye piyasasını organize etmeye yönelik olmadığına karar verildi. Nihai karar metninde, Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) sistemlerin yönelik anlaşmanın, 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu açıklanarak, özel bir katalizör aracılığıyla bir dizel motorun egzoz akımına bir sıvı azaltıcı madde enjekte eden gelişmiş bir aktif emisyon kontrol teknolojisi sistemi olan SCR’ye yönelik yapılan anlaşmaların Türkiye piyasalarına doğrudan önemli bir etki doğurmadığına karar verildiği aktarıldı.
5 Alman devine rekabete aykırı hareket etmedikleri gerekçesiyle idari para cezası verilmemesine karar verildi. Ayrıca metine göre, Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan dosya kapsamında diğer iş birliklerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesine aykırılık teşkil etmediğine ve aynı kanunun 16. Maddesi uyarınca 5 Alman otomotiv devine idari para uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

 

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