Mercedes-Benz Türk başvuru topluyor

Mercedes-Benz Türk 50. kuruluş yılında başlattığı ve StartersHub’ın da proje ortağı olduğu “50.Yılda 50 Startup” sosyal sorumluluk projesini 2018 yılında da sürdürüyor. Şirket başvuruları www.mbtstartup.com adresli web sitesi üzerinden kabul ediyor. Bu sene Mercedes-Benz Türk Startup Projesi’nin yeni temasına uygun olarak; hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye faydalı, pozitif sosyal etki yaratan, teknolojiyle bağ kuran ve sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları yaratılmasına katkı sağlayan startuplar yarışmaya davet ediliyor. Bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 Startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verilecek.