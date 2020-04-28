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Yerel

Mercankoy kıyı şeridi sarı renk oldu

Çeşme'deki Mercankoy Koyu'nda kıyı şeridinde suyun rengi sarıya döndü.

2020-04-28 16:27:00 -
Mercankoy kıyı şeridi sarı renk oldu

Çeşme'nin Şifne Mahallesi'ndeki Mercankoy Koyu mevkiinde kıyı boyunca suyun rengi, sarı tonlarına büründü. Bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla denizi görüntüledi. Denizin renginin değiştiğini fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Sudan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği belirtildi. Mahalle halkından Mehmet Özgen, "Tüm Şifne sahili kıyıları sarı renge büründü. Sabah çok daha yoğundu. Öğleye doğru azaldı. Tedirgin olduk" dedi.

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