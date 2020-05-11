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Aktüel

Mercan Dağları'nın yılkı atları doğaya renk katıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:17:27 -
Mercan Dağları'nın yılkı atları doğaya renk katıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Dağları'nın yüksek kesimlerinde sürü halinde gezen yılkı atları, ilkbaharın gelişiyle yeşile bürünen doğada ayrı bir güzellik oluşturuyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, hava sıcaklığının artmasıyla yeşeren meşe ormanları, coşkuyla akan dereler, otlar arasında uçuşan kelebekler ve arılar, adeta görsel şölen sunuyor.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı ilçede, bakım ve beslenmelerinin zorlaşması nedeniyle sahiplerince doğaya bırakılan yılkı atları da çetin kış şartlarında hayatta kalmayı başardıkları Mercan Dağları'na ilkbaharın gelişiyle renk kattı.

İlçeye bağlı Şahverdi ve Işıkvuran köyleri yakınlarına kadar inen yılkı atları, buradaki yaylalarda hem otlayıp hem de kar sularının oluşturduğu derelerden su içerek yaşamlarını sürdürüyor.

Aralarında yeni doğan tayların da bulunduğu yılkı atları, gruplar halinde yaptıkları hareketler ve koşularıyla fotoğraf ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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