Meram’ın yeni Belediye Başkanı Mustafa Kavuş görevi devraldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kavuş görevini Fatma Toru’dan devraldı.

Konya Adliyesinde düzenlenen mazbata töreninin ardından Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız ve Selman Özboyacı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan,Meram Belediyesinde Başkan Mustafa Kavuş için gerçekleştirilen ‘Devir Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konuşan İl Başkanı Hasan Angı, Türkiye’nin yeni bir döneme yürüdüğünün altını çizdi. Yeni seçilen Başkan Mustafa Kavuş’un belediye meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte aldığı bayrağı çok daha ileriye taşıyacağını kaydeden Angı, “2014 yılından bu yana Meram’a hizmet eden Fatma Toru’ya da teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Kavuş, çok daha hızlı koşacak ve başarılı olacaktır”

Konuşmasına “Bugün misafir biziz” diye başlayan Fatma Toru ise, “Mührümüzü bugün teslim ettik. Görevi devralan Mustafa Kavuş’un belediyecilik deneyimi ile birlikte hizmet çıtasını en yükseğe taşıyacağından, çok daha hızlı koşarak Meram’a hizmet edeceğinden şüphemiz yoktur. Ona başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, Fatma Toru ile 1,5 yıllık bir çalışma sergilediklerini hatırlatarak, “Başkan Mustafa Kavuş’a Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Birlik ve beraberlik içinde Meram’ı çok daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Konya’nın Ak Parti’yi yüreği ve sevgisiyle en yüksek oranda destekleyerek Türkiye’de öne çıkartığını ifade etti. Bu başarıda payı olan herkese teşekkür eden Altunyaldız, “Başarılı çalışmalarından dolayı Fatma Hanım’a teşekkür ediyorum. Yeni Başkan Mustafa Kavuş’u da yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin siyaseti millete hizmet için yaptığını belirten Konya Milletvekili Selman Özboyacı da, “Görevi devralan Mustafa Kavuş’a muvaffakiyetler diliyorum. Bizler bu milletin çok daha iyi hizmet alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluğumuzun, vebalimizin ve yükümüzün bilincindeyiz”

Meram Belediye Başkanlığı görevini Fatma Toru’dan devralan Mustafa Kavuş da hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu hatırlattı. Fatma Toru’ya ve belediye meclis üyelerine Meram’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kavuş, “Meram’da hizmet çıtasını yükseltmek için gece gündüz koşturacağız. Halkımızın teveccühü ile yüksek bir oyla seçildik. Bu bizim sorumluluğumuzu, vebalimizi ve yükümüzü artırıyor. Biz bu sorumluluk ve vebalin bilincindeyiz. Bunun için hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlıyoruz. Bu ilçe için meclis üyelerimiz, ekibimiz ve tüm belediye çalışanlarımız ile bu ilçe için koşturacağız. El birliği ile büyük başarıların altına imza atacağız” şeklinde konuştu.