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Meram’ın okulları yeni eğitim öğretim yılı için hazır

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde girmeleri için başlattığı çalışmalarda sona geldi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:46
Meram’ın okulları yeni eğitim öğretim yılı için hazır

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçedeki ilk ve orta dereceli okulların yeni eğitim öğretim yılına en iyi şekilde girmeleri için başlattığı çalışmalarda sona geldi.


Çocukların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını amaçladıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu kapsamda tüm okullarda otların biçilmesinden bahçelerinin temizliğine, dış ve iç cephelerinin tamamen boyanmasından tamir ve tadilatlara hatta gerekli yerlere parke bordür ya da asfalt çalışmasına kadar birçok işlemi bir arada yürüttüklerini söyledi.


Yaz tatili boyunca okulların boyalarını yenileyen Meram Belediyesi ekipleri, temizliğin yanı sıra okullarda bulunan çöp kovalarının tamir ve tadilatlarını gerçekleştiriyor, tamir edilemeyecek durumdaki kovaları da yenileriyle değiştiriyor. Ekipler bu çalışmalar çerçevesinde Meram Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulunda ise komple bakım ve detaylı temizlik yaparak, engelli öğrencilerin yeni eğitim yılı mutluluğunu katladı.



Okullar dört bir koldan yeni eğitim yılı için hazırlanıyor


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün çalışmalarının yanı sıra Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise okulların çevre düzenlemesine katkıda bulunuyor. Bu çerçevede ekipler, öğrenci ve öğretmenlerin eğitim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, yaz boyunca büyüyen otları temizleyerek bahçelerin düzenlemesini gerçekleştirdi. Meram’da bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde yıl boyunca sürdürülen temizlik ve tadilat çalışmalarına yeni eğitim öğretim yılı öncesinde daha da hız kazandırdıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmalar ile çocukların eğitimlerini temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmelerini hedeflediklerini ifade etti.



"Eğitime desteğimiz her koşul ve fırsatta devam edecek"


Meram Belediyesi olarak ihtiyaç duyduğu bir çok alanda ve her fırsatta eğitime destek verdiklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Bu destekler kapsamında yeni eğitim yılına girmeye hazırlanan okullarımızın fiziki şartlarını düzenlemek adına ekiplerimiz dört bir koldan çalışıyor. En başta yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçemizde eğitim gören öğrencilerimize daha temiz daha hijyenik ve daha sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri ve oyunlarını oynayabilmeleri amacıyla okullarımızın çevre temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda okulların fiziki şartlarının daha iyi bir seviyede olabilmesi adına detaylı temizlikten, dezenfekte işlemlerine, çöp kovalarının bakım ve tamiratlarından otların temizliğine, ihtiyaç duyan okullarımızın parke, bordür ve asfaltına kadar gerçekleştirdiğimiz bir dizi çalışma ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve emanetlerimize iyi bir gelecek hazırlamak adına canhıraş uğraş veren eğitimcilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, ailelerine ve tüm eğitim camiasına hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:46
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