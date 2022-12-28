Meral Akşener'le ilgili şok iddia! İmamoğlu "Yandım Allah" diyecek

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, bugüne kadar cumhurbaşkanlığı adaylığı için hep Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmaya çalışan Meral Akşener'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Orakoğlu, Yeni Şafak'taki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"İmamoğlu’nun parti grup toplantısı için geldiği Ankara’da, Kılıçdaroğlu ile yaptığı ikili toplantı sonrasında kendisinin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıklayarak adaylık konusunda havlu atması üzerine Akşener’in yönünü Mansur Yavaş’a döndürdüğü iddia edildi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında 8’li masada süren güç mücadelesini kim mi kazanır? Bana göre ikisi de kaybeder. Başkan Erdoğan kazanır. İnşallah!"