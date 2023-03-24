Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Seçim gecesi bunu yapacak! Yok artık daha neler

Star yazarı Yakup Köse, Meral Akşener'le ilgili şok bir iddiayı ortaya attı. "Akşener seçim sonrası için büyük intikam almanın derdinde. Çıktığı her televizyon programında, her konuşmasında intikam imasında bulunuyor. 14 Mayıs gecesi seçim neticesi belli olduğunda çekmecesindeki 'Ben demiştim Kılıçdaroğlu kazanamaz' konuşmasını çıkaracak ve 3 günde yediği 30 yıllık küfrün intikamını almaya başlayacak" diyen Köse, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu üç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı basın toplantısında, kendilerinin de içinde olduğu körü körüne Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ittifakının gerçek hüviyetini tek tek ortaya koydu.

Ağıralioğlu bu ifşayı hangi saikle yapmış olursa olsun beni ilgilendirmiyor; ister partisinin tabanının gazını almak için yapmış olsun, ister kendi istikbâli için...

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Bizler "6'lı masa" hakkında ne söylersek söyleyelim, ne yazarsak yazalım fitnenin içinde olanlar kadar hâdiseye vâkıf olamayız. İşte bu yüzden Ağıralioğlu'nun söyledikleri çok mühim; fitnenin tam göbeğinde biri olarak ifşada bulunuyor.

Köşem yer verdiği ölçüde Ağıralioğlu'nun ifşasından bölümler paylaşacağım. Mezkûr konuşmayı dinlemiş veya okumuş olabilirsiniz ama tekrar okumaya değer tespitler var. İşte Ağıralioğlu'dan "6'lı masa" ifşaları:

"Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız.

Meral Akşener'in kaybetme endişesine küfür ediyorsanız, siz iktidara gelince ne yapacağı belli olmayan bir güce dönüşüyorsunuz. İyi Parti ailesi bunca iftiranın altında 5 yılını geçirdi. Ana muhalefet partisinin kazanabiliriz duygusunun mimarı olan partiye 3 günde 30 yıllık küfür edildi. Siz bize parmak sallarken, tahammül seviyenizin olmadığını gösterdiniz. Ne dinimiz, ne meşrebimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Neymiş iktidarın trolleri varmış, siz kendi trollerinize bakın. Biz şimdi uyandık. 5 yıl sonra yanıldık demektense, şimdi söylemek daha iyi.

Güçlendirilmiş Parlamenter sistem yerine, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu. Kemal Bey'in adaylığını dayatmasına, bu adaylığın masada bir dayatmaya dönüşmesine, bu dönüşürken istişarenin ihmal edilmesine, mutabakatın ihlal edilmesine, belediye başkanları teklifimiz şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum.

HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz."

Yavuz Ağıralioğlu bu konuşmayı partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'den habersiz yapıp yapmadığını bilmiyorum. Kendisi "şahsi görüşlerim" diyor. Lâkin Akşener masadan 3 günlüğüne ayrıldığında, Ağıralioğlu'nun ifadesiyle 30 yıllık küfür yedi. Küfrü kimler etti? Masadaki ortakları!

Akşener kendisine yapılanları şimdilik kaydıyla buzdolabına kaldırdığını söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını biliyor. Ve eminim ki kazanmaması için de sabah akşam dua ediyor!

İYİ Parti teşkilâtlarının Kılıçdaroğlu için çalışmayacağı da biliniyor.

Akşener seçim sonrası için büyük intikam almanın derdinde. Çıktığı her televizyon programında, her konuşmasında intikam imasında bulunuyor. 14 Mayıs gecesi seçim neticesi belli olduğunda çekmecesindeki "Ben demiştim Kılıçdaroğlu kazanamaz" konuşmasını çıkaracak ve 3 günde yediği 30 yıllık küfrün intikamını almaya başlayacak.

Ağıralioğlu'nun konuşmasının muhtevasından haberi olmasa bile Akşener "Şeytan azapta gerek" demiş olabilir!

Bizler de bu vesileyle "6'lı masa" gerçeğini ilk elden öğrenmiş olduk, fena mı oldu?"