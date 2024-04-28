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Siyaset Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu “seyircisiz kongre”
Siyaset

Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu “seyircisiz kongre”

Yeniakit Publisher
2024-04-28 10:29:00 -
Meral Akşener'in tükeniş hikayesi! İşin sonu "seyircisiz kongre"

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "İşin sonu: “Seyircisiz Kongre”" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliği konuşulurken..

“Yusuf Tekin çok birikimli bir isim, müfredat değişikliğini yaparsa o yapar” diye övgüler dizildiği bir dönemde, özellikle biyoloji alanında müfredat değişikliğinden geri adım atıldığı iddiaları tartışılıyor iken.. 

Özellikle de Marksist kafalı geri zekalılar, sanki yaratılış inancı; ilk insan Hazreti Adem’den bu yana, İslam inancının temel prensibi değilmiş de, 1950’lerde doğan ve televizyonda dansöz oynatmasıyla meşhur Adnan Oktar ile dünya gündemine girmiş gibi, “Adnancılar kaybetti” bakış açısını topluma empoze etmeye çalışırken..

Diğer taraftan ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında, savunma sanayii ile ilgili yapılan çalışmaların ayrıntılarının bulunmasını, “savunma ile dinin ne alakası var” diye yorumlayan ateist kafalar itirazlarını, “dinin cihattan ibaret olduğu” temel bilgisinden mahrum olarak yapmayı sürdürürler iken.. 
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Aynı zamanda da biyolojiden din kültürüne, matematikten fizik ders kitabına kadar; her birinin başında ne alakası varsa Mustafa Kemal’in gençliğe nutkunu veya başka bir anlatımını yerleştirenlere tek kelime edemedikleri tartışılırken..

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