Meral Akşener'in sözlerine AK Parti'den ilk yorum
6'lı Masa'yı resmen dağıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına AK Parti kanadından ilk yorum geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş bildirmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan,"12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi.
Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.
AK Parti'den ilk yorum
Akşener'in açıklamalarına AK Parti kanadından ilk yorum geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.
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