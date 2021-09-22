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Gündem Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cü hakkında şok gerçek
Gündem

Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cü hakkında şok gerçek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 'tek suçunun bankaya para yıtırmak olduğunu iddia eden FETÖ'cünün yalanını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 05:25:00 -
Meral Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cü hakkında şok gerçek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Çatalca'da sürdürdü. Akşener'e, Çatalca ziyaretinde İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti.

Akşener'in esnaf ziyaretleri sırasında yoluna çıkan ve KHK ile ihraç edilmiş bir polis memuru olduğunu öne süren kişi, "KHK meselesini ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkınıza" ifadesini kullandı.

'KHK'lılar liyakatli insanlar'

1999 yılındaki Bank Asya hesabından dolayı ihraç edildiğini savunan kişi, "KHK zulmünü dile getirmezseniz, hiçbir siyasi parti KHK zulmünü dile getirmezse ne seçimi kazanabilir ne de ülkeyi düze çıkartabilir. Çünkü KHK’lılar liyakatli insanlar. Lütfen bunu dile getirin." dedi.

Bylock kullandığı ortaya çıktı

Akşener'in omzunu sıvazladığı kişinin, FETÖ'nün haberleşme aracı Bylock'u kullandığı için polislikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Gerçeği bakan yardımcısı açıkladı

Konuyla ilgili gerçeği Twitter hesabından duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Meral Hanım’ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur. Van Ağır Ceza Mahkemesince 6 yıl üç ay mahkumiyet kararı verilmiş tipik,yalancı,bir FETÖ'cüdür" ifadesini kullandı.

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