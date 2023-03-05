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Medya Meral Akşener'in oy oranını açıkladı! Gören, şaştı kaldı
Medya

Meral Akşener'in oy oranını açıkladı! Gören, şaştı kaldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, özellikle Ege illerinde İYİ Parti tabanındaki AK Parti karşıtlığının en az CHP tabanı kadar olduğunu iddia ettiği yazısında, Meral Akşener’in Cumhur İttifakı’na yakınlaşması halinde oy oranının yüzde 5’e düşeceğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 13:21:00 -
Meral Akşener'in oy oranını açıkladı! Gören, şaştı kaldı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, özellikle Ege illerinde İYİ Parti tabanındaki AK Parti karşıtlığının en az CHP tabanı kadar olduğunu iddia ettiği yazısında, Meral Akşener’in Cumhur İttifakı’na yakınlaşması halinde oy oranının yüzde 5’e düşeceğini ileri sürdü. 

Balbay, özetle şunları kaydetti:

"Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ın CHP adayı olarak seçildiğini bilmiyor mu? Eğer CHP’ye rağmen adaylıkları gündeme gelirse CHP’nin içinde fay hatları oluşacağını bilmiyor mu? Bu durumda 12 toplantıdır örülen 6 partinin tepesindeki yakınlığın tabana yansıması çabasının heba olacağını bilmiyor mu? Bütün bunları bilerek bu tercihi yaptı. İmamoğlu, “Adayım Kılıçdaroğlu” deyip yana çekildi. Tanıdığımız kadarıyla Yavaş da “Kemal Bey’in bilgisi ve onayı dışında hareket etmem” tutumunu sürdürüyor. Gelelim İYİ Parti tabanına... Özellikle Ege illerinde İYİ Parti tabanındaki AKP karşıtlığı en az CHP tabanı kadar. Anketler Akşener’in ola ki Cumhur İttifakı’na yakınlaşması halinde oy oranının yüzde 5’e düşeceğini söylüyor. Akşener partisini büyütmek istiyorsa bu yönde hareket etmeyecektir. Salt iktidar olmak istiyorsa, başka..."

 
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