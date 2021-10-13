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Siyaset Meral Akşener’in hayali fıkra oldu
Siyaset

Meral Akşener’in hayali fıkra oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, "Başbakan olacağım" ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:13:00 -
Meral Akşener’in hayali fıkra oldu

 Yeni Akit/Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, "Başbakan olacağım" ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan “HDP'nin vetosuyla cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Meral Akşener, ‘Başbakan olacağım’ diyor. Başbakan olma planı, Nasreddin Hoca'nın ‘Çalı tohumu ekeceğim, büyüyecek, koyun sürüsü geçecek, yünleri çalıya takılacak, ip yapıp satacağım, borcumu ödeyeceğim’ planına benziyor” diye konuştu.

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